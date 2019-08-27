Перед судом предстанут сотрудники мэрии Якутска, которых обвиняют в халатности

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-27T09:38:26+03:00

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В Якутске перед судом предстанут сотрудники окружной администрации, которых обвиняют в халатности. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки деятельности мэрии с мая 2017 по январь 2018 года.

В ходе проверки выяснилось, что владельцы двух частных детских детсадов не в полном объеме исполняли условия соглашений о предоставлении субсидий на возмещение им части затрат на общую сумму более 9 млн рублей. В частности, в представленных ими списках были дети, не состоящие в муниципальной очереди и дети, фактически отсутствующие в табелях посещаемости за 2017 год.

Из-за отсутствия надлежащего контроля за целевым использованием бюджетных средств госбюджету республики и бюджету Якутска причинен крупный ущерб на сумму более 4 млн рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за халатность. Проводятся следственные действия, ход расследования на контроле прокуратуры города.

ИСТОЧНИК KP.RU