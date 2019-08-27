День города: в Якутске пройдет «Фестиваль ухи»
В Старом городе откроется выставка-дегустация кулинарного искусства
На радость рыбоедам.Фото: ЯСИА
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В Якутске ко Дню города пройдет традиционный «Фестиваль ухи» с участием ресторанов столицы.
Фестиваль развернется 7 сентября с 11 часов на территории этнического развлекательного комплекса «Усадьба Атласовых». Вход свободный.
8 сентября с 11 часов в Старом городе пройдет выставка-дегустация кулинарного искусства с участием предприятий общественного питания города.
ИСТОЧНИК KP.RU