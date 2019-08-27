2019-08-27T04:45:07+03:00
Общество

День города: в Якутске пройдет «Фестиваль ухи»

В Старом городе откроется выставка-дегустация кулинарного искусства
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
На радость рыбоедам.На радость рыбоедам.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

В Якутске ко Дню города пройдет традиционный «Фестиваль ухи» с участием ресторанов столицы.

Фестиваль развернется 7 сентября с 11 часов на территории этнического развлекательного комплекса «Усадьба Атласовых». Вход свободный.

8 сентября с 11 часов в Старом городе пройдет выставка-дегустация кулинарного искусства с участием предприятий общественного питания города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП на трассе «Вилюй» пострадали двое детей
Есть «серебро»: якутянин Александр Тайшин стал вторым на чемпионате WorldSkills Kazan-2019
В визит-центре властей Якутии на кордоне Лямпушка произошел пожар
В Якутии тушат 4 лесных пожара
«LETO.YAKUTIA»: в Якутске появился мурал возле музыкального училища
Без осадков: прогноз погоды в Якутске на 27 августа
В Якутии многодетная семья с 10 детьми получила сертификат на покупку автомобиля
Отвлекся на смартфон: в Якутске водитель иномарки насмерть сбил дорожного рабочего
В Якутске перекроют подачу холодной воды
Жителя Якутска будут судить за распространение порнографии в Интернете
Полиция Якутска задержала трех человек, находившихся в федеральном розыске
В Якутске водитель автобуса сбил 63-летнего пешехода
В Якутии речные суда доставили более 700 тысяч тонн грузов
В одном из районов Якутии день шахтера закончился трагедией
В Якутии этой осенью вводится здание новой школы на 220 мест
Сардана Авксеньева сделала кадровые перестановки
Жителей Нюрбинского района Якутии поили грязной водой
В Якутии тушат 4 лесных пожара
В Якутии тушат 6 лесных пожаров
В Якутии водитель сбежал с места ДТП, где врезался в мопед с двумя детьми
В Якутске на час перекроют набережную Романа Дмитриева
В Якутии водитель мопеда попал в аварию, возвращаясь с посиделок с друзьями
В Якутске закроют дорогу по улице Жорницкого
В Ленске появится тотемная инсталляция «Ресурсы»
В медцентре Якутска появилась детская площадка
В Якутии по обвинению в превышении полномочий задержаны сразу двое сотрудников полиции