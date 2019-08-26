2019-08-26T09:41:10+03:00
Происшествия

Жителя Якутска будут судить за распространение порнографии в Интернете

Обвиняемый разместил на своей странице в соцсети более 190 порнороликов
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: Архив "КП"
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Полиция Якутска завершила расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего жителя Якутска в незаконном распространении порнографии в сети Интернет.

Установлено, что обвиняемый создал в одной из социальных сетей аккаунт под вымышленным именем и разместил в открытом доступе на своей странице более 190 видеороликов и несколько изображений порнографического содержания. Выяснилось, что доступ к странице пользователя осуществлялся только с мобильного телефона.

В результате обыска, проведенного по месту жительства мужчины, изъяты сотовый телефон, сим-карта и электронные носители информации, содержание которых подтверждает его причастность к совершению преступлений.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением прокурора направлено в суд.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За незаконный оборот «клубнички» мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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