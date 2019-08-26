В Якутии этой осенью вводится здание новой школы на 220 мест
Министр образования и науки Якутии Владимир Егоров проверил ход подготовки к новому учебному году новой школы села Бетюнцы Амгинского района. Современное 2-х этажное здание на 220 мест вводится в этом году в рамках нацпроекта "Образование" с использованием федеральной субсидии. Также он посетил школу в селе Чапчылган.
В Усть-Майском районе Владимир Егоров встретился с коллективом школы в поселке Солнечный. Директор учреждения отметила дефицит педагогических кадров по некоторым предметам.
– Так как школа не относится к малокомплектным и ввиду малого количества детей зарплата учителей остается маленькой, многие молодые кадры не остаются в поселке и уезжают в центральные районы, – подчеркнула она.
Министр ответил, что берет проблемный вопрос среднеобразовательной школы под личный контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU