В Якутии этой осенью вводится здание новой школы на 220 мест

СЕГОДНЯ 04:39 2019-08-26T04:39:43+03:00

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Министр образования и науки Якутии Владимир Егоров проверил ход подготовки к новому учебному году новой школы села Бетюнцы Амгинского района. Современное 2-х этажное здание на 220 мест вводится в этом году в рамках нацпроекта "Образование" с использованием федеральной субсидии. Также он посетил школу в селе Чапчылган.

В Усть-Майском районе Владимир Егоров встретился с коллективом школы в поселке Солнечный. Директор учреждения отметила дефицит педагогических кадров по некоторым предметам.

– Так как школа не относится к малокомплектным и ввиду малого количества детей зарплата учителей остается маленькой, многие молодые кадры не остаются в поселке и уезжают в центральные районы, – подчеркнула она.

Министр ответил, что берет проблемный вопрос среднеобразовательной школы под личный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU