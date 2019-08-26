2019-08-26T04:39:43+03:00
Общество

В Якутии этой осенью вводится здание новой школы на 220 мест

Министр образования взял под личный контроль дефицит учителей в поселке Удачный
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
В малокомплектных школах у учителей остается маленькая зарплата.В малокомплектных школах у учителей остается маленькая зарплата.
Изменить размер текста:

Министр образования и науки Якутии Владимир Егоров проверил ход подготовки к новому учебному году новой школы села Бетюнцы Амгинского района. Современное 2-х этажное здание на 220 мест вводится в этом году в рамках нацпроекта "Образование" с использованием федеральной субсидии. Также он посетил школу в селе Чапчылган.

В Усть-Майском районе Владимир Егоров встретился с коллективом школы в поселке Солнечный. Директор учреждения отметила дефицит педагогических кадров по некоторым предметам.

– Так как школа не относится к малокомплектным и ввиду малого количества детей зарплата учителей остается маленькой, многие молодые кадры не остаются в поселке и уезжают в центральные районы, – подчеркнула она.

Министр ответил, что берет проблемный вопрос среднеобразовательной школы под личный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Якутска задержала трех человек, находившихся в федеральном розыске
В Якутске водитель автобуса сбил 63-летнего пешехода
В Якутии речные суда доставили более 700 тысяч тонн грузов
В одном из районов Якутии день шахтера закончился трагедией
Сардана Авксеньева сделала кадровые перестановки
Жителей Нюрбинского района Якутии поили грязной водой
В Якутии тушат 4 лесных пожара
В Якутии тушат 6 лесных пожаров
В Якутии водитель сбежал с места ДТП, где врезался в мопед с двумя детьми
В Якутске на час перекроют набережную Романа Дмитриева
В Якутии водитель мопеда попал в аварию, возвращаясь с посиделок с друзьями
В Якутске закроют дорогу по улице Жорницкого
В Ленске появится тотемная инсталляция «Ресурсы»
В медцентре Якутска появилась детская площадка
В Якутии по обвинению в превышении полномочий задержаны сразу двое сотрудников полиции