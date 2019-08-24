В Якутии тушат 6 лесных пожаров

СЕГОДНЯ 12:36 2019-08-24T12:36:48+03:00

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По данным на 24 августа, на территории республики тушат 6 лесный пожаров площадью 350,3 га в Верхоянском, Усть-Алданском, Абыйском, Оленекском, Среднеколымском районах. Всего за прошедшие сутки ликвидировано 18 лесных пожаров в зоне контроля на площади 533 460 га. В зоне контроля действует 51 лесной пожар на площади 497 439 га, тушение которых приостановлено решением комиссии ЧС. К тушению лесных пожаров привлекались 320 человек и 25 единиц техники. Особый противопожарный режим введен на территории девяти муниципальных районов.

ИСТОЧНИК KP.RU