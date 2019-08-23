СЕГОДНЯ 11:22 2019-08-23T11:22:13+03:00

Выявлены многочисленные нарушения в изоляторе временного содержания в Алдане

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В Якутии по обвинению в превышении полномочий задержаны сразу двое сотрудников полиции. Многочисленные нарушения условий содержания в изоляторе временного содержания отдела МВД по Алданскому району всплыли в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Как сообщается на сайте республиканского следкома, лицам, содержащимся в ИВС, передавали продукты, в том числе алкоголь, запрещенные вещества и предметы, а также организовывали ночные свидания.

Это стало основанием для возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий и задержания подозреваемого. Чтобы исключить возможное давление на подчиненных, начальника ИВС перевезли в Якутск, а затем поместили под домашний арест.

В ходе расследования установлено, что незаконные действия он совершал по прямому указанию начальника ОМВД России по Алданскому району, который также задержан. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Все обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию.

ИСТОЧНИК KP.RU