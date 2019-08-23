2019-08-23T08:07:15+03:00
Звезды

«Дни якутского кино» на ВЭФ: отобраны лучшие ленты «якутского кинобума»

Фильмы будут идти на якутском языке с русскими субтитрами
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Зрители кинотеатра "Уссури" познакомятся с "феноменом якутского кино".Зрители кинотеатра "Уссури" познакомятся с "феноменом якутского кино".
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С 4 по 6 сентября в кинотеатре «Уссури» Владивостока состоится фестиваль «Дни якутского кино» в рамках Восточного экономического форума.

К просмотру отобраны лучшие ленты, завоевавшие российские и международные награды.

4 сентября в 19.00 фестиваль откроется показом фильма Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится. Самые высокие награды картины: приз зрительских симпатий 41-го Московского международного кинофестиваля, приз XXII Шанхайского международного кинофестиваля.

5 сентября в 19.00 участники ВЭФ увидят «Детство, которое мы не знали, режиссера Алексея Романова.

6 сентября Эдуард Новиков представит фильм-победитель 40-го Московского международного кинофестиваля «Царь – птица. Начало в 18.00.

Затем в 20.00 того же дня зрителей ждет хоррор «Проклятый Хомус», обладатель главного приза «Цветы таежной надежды» VII Международного фестиваля «Дух огня», от режиссера Петра Хики.

Фильмы будут идти на якутском языке с русскими субтитрами. После показов состоятся творческие встречи с создателями картин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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