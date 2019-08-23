Для аэропорта «Якутск» закупается новое оборудование
Дальневосточный филиал Главгосэкспертизы России провел проверку достоверности сметной стоимости работ по оснащению аэропорта «Якутск» имени Платона Ойунского.
В воздушной гавани столицы республики будут установлены приводные радиостанции с маркерными радиомаяками на позициях радиомаяков дальнего и ближнего привода с магнитным курсом посадки 53 градуса.
Также в ходе реализации проекта будут построены фундаменты под мачты радиостанций, аппаратный контейнер с оборудованием, комплектная трансформаторная подстанция и дизельная электростанция.
Аэропорт «Якутск» имени Платона Ойунского успешно прошел проверку, по материалам сметы выдано положительное заключение.
ИСТОЧНИК KP.RU