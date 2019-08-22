2019-08-22T10:28:53+03:00
Лето в городе

В Якутске появился первый «сухой» фонтан

Уникальный объект украсил Сквер тружеников тыла
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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У сухого пешеходного фонтана несколько режимов работы и подсветка.У сухого пешеходного фонтана несколько режимов работы и подсветка.
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22 августа в центре Якутска, на территории Сквера тружеников тыла на улице Курашова, появился новый фонтан.

У сухого пешеходного фонтана несколько режимов работы и подсветка.

– Эта технология очень подходит для наших суровых условий. В летнее время фонтан будет украшением сквера. Дети будут бегать по поверхности и в жаркую погоду охлаждаться под струями воды, – отметила главный архитектор республики Ирина Алексеева.

В этом году подобный фонтан, но большего масштаба, сооружается на центральной площади поселка Жатай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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