В Якутске появился первый «сухой» фонтан
Уникальный объект украсил Сквер тружеников тыла
У сухого пешеходного фонтана несколько режимов работы и подсветка.
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22 августа в центре Якутска, на территории Сквера тружеников тыла на улице Курашова, появился новый фонтан.
У сухого пешеходного фонтана несколько режимов работы и подсветка.
– Эта технология очень подходит для наших суровых условий. В летнее время фонтан будет украшением сквера. Дети будут бегать по поверхности и в жаркую погоду охлаждаться под струями воды, – отметила главный архитектор республики Ирина Алексеева.
В этом году подобный фонтан, но большего масштаба, сооружается на центральной площади поселка Жатай.
ИСТОЧНИК KP.RU