2019-08-22T04:20:33+03:00
Происшествия

Вместо обещанного кредита якутянка «подарила» мошеннице 58 тысяч рублей

Лже-сотрудница банка придумала сразу несколько разных поводов, чтобы выманить у женщины побольше денег
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Кредит пострадавшей так и не оформили.Кредит пострадавшей так и не оформили.Фото: ЯСИА
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В начале августа жительница Алдана, находясь в Хабаровске, решила взять кредит и оставила онлайн-заявку на одном из интернет-сайтов. Через некоторое время ей позвонила девушка, которая представилась сотрудником банка и предложила взять кредит на сумму 150 тысяч рублей.

Сотрудник банка пояснила, что для оформления кредита нужно внести первоначальный взнос – 5 тысяч рублей и оплатить услуги курьера – 10 тысяч рублей, который должен был привезти ей документы.

Женщина выполнила условия, после чего лже-сотрудница банка сообщила, что Центробанк заблокировал карту пострадавшей, так как у нее имеются еще кредиты. Для разблокировки мошенница попросила перечислить еще денег.

Пострадавшая перевела на указанный счет 16 200 рублей, а затем еще 26 620 рублей.

Кредит пострадавшей так и не оформили. Зато она лишилась в общей сложности 58 тысяч рублей. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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