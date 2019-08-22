СЕГОДНЯ 03:22 2019-08-22T03:34:04+03:00

Глава Якутии поручил перебросить силы и средства на тушение пожаров в северных районах

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По данным на 22 августа, в Якутии тушат 5 лесных пожаров, из них: действующих – четыре в Абыйском, Верхоянском, Оленекском и Среднеколымском районах, локализован один пожар в Нюрбинском районе. Площадь, пройденная огнем, в зоне обслуживания составляет 254 га.

За прошедшие сутки потушено 39 пожаров в зоне контроля.

На труднодоступных землях лесного фонда под наблюдением с космоса находятся 60 термоточек. Общая площадь лесных пожаров в зоне контроля составляет 555 223 га.

К тушению лесных пожаров привлекались 206 человек, 11 единиц техники.

– В республике количество лесных пожаров уменьшается. В ближайшие дни будет ликвидация еще большего количества пожаров, - сказал Айсен Николаев.

Вместе с тем глав подчеркнул, что, несмотря на улучшение обстановки в заречной, южной вилюйской группе районов, на севере ситуация остается весьма напряженной. В связи с этим Айсен Николаев поручил перебросить силы средства на тушение пожаров в Верхоянский, Среднеколымский, Абыйский, Жиганский, Оленекский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU