В реку Вилюй выпустят мальков сибирского осетра
Мальков сибирского осетра выпустят в реку Вилюй на границе Вилюйского и Верхневилюйского районов в местности "Харабай Хаята".
Напомним, ровно год назад половозрелые особи осетров были выловлены из реки Лена на территории Булунского района и доставлены силами компании «АЛРОСА» в поселок Чернышевский Мирнинского района. После успешной адаптации к искусственным условиям содержания, осетры были включены в федеральный реестр маточных стад. В июне этого года полученная из них естественным способом икра дала маленьких осетрят.
В настоящее время мальки доросли до рекомендуемой наукой навески и будут отпущены в свободное плавание.
Стоит отметить, по указу главы Якутии планируется восстановить популяции рыб в реках Колыма и Индигирка.
ИСТОЧНИК KP.RU