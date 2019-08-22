2019-08-22T03:13:16+03:00
Экономика

В реку Вилюй выпустят мальков сибирского осетра

В Якутии зарыбление рек проводится согласно указу главы республики
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В реках Якутии будут выпущены и другие виды рыб.В реках Якутии будут выпущены и другие виды рыб.Фото: ЯСИА
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Мальков сибирского осетра выпустят в реку Вилюй на границе Вилюйского и Верхневилюйского районов в местности "Харабай Хаята".

Напомним, ровно год назад половозрелые особи осетров были выловлены из реки Лена на территории Булунского района и доставлены силами компании «АЛРОСА» в поселок Чернышевский Мирнинского района. После успешной адаптации к искусственным условиям содержания, осетры были включены в федеральный реестр маточных стад. В июне этого года полученная из них естественным способом икра дала маленьких осетрят.

В настоящее время мальки доросли до рекомендуемой наукой навески и будут отпущены в свободное плавание.

Стоит отметить, по указу главы Якутии планируется восстановить популяции рыб в реках Колыма и Индигирка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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