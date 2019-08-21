40-летняя жительница Нерюнгри попалась на уловки мошенника

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-21T11:43:12+03:00

Изменить размер текста: A A

40-летняя жительница Нерюнгри сообщила полицейским, что разместила объявление о продаже детского уголка на одном из сайтов объявлений.

В тот же день ей позвонил мужчина, который сказал, что хочет приобрести кровать со столом и готов оплатить на банковскую карту. Для этого он попросил потерпевшую назвать имя и отчество, продиктовать номер карты, а также код подтверждения операции из смс-сообщения, который придёт на её телефон. Потерпевшая выполнила эти условия, после чего на её карту пришел перевод. Однако сумма превышала стоимость детского уголка, через какое-то время покупатель перезвонил и попросил перевести сумму, которую он нечаянно перевел с избытком.

Женщина согласилась и возвратила лже-покупателю разницу от стоимости товара, а через некоторое время с её карты были похищены 210 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU