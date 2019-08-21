2019-08-21T11:43:12+03:00
Происшествия

40-летняя жительница Нерюнгри попалась на уловки мошенника

С её банковской карты были похищены 210 тысяч рублей
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Мошенники усовершенствовали схему по "выгребанию" денег с карты.Мошенники усовершенствовали схему по "выгребанию" денег с карты.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

40-летняя жительница Нерюнгри сообщила полицейским, что разместила объявление о продаже детского уголка на одном из сайтов объявлений.

В тот же день ей позвонил мужчина, который сказал, что хочет приобрести кровать со столом и готов оплатить на банковскую карту. Для этого он попросил потерпевшую назвать имя и отчество, продиктовать номер карты, а также код подтверждения операции из смс-сообщения, который придёт на её телефон. Потерпевшая выполнила эти условия, после чего на её карту пришел перевод. Однако сумма превышала стоимость детского уголка, через какое-то время покупатель перезвонил и попросил перевести сумму, которую он нечаянно перевел с избытком.

Женщина согласилась и возвратила лже-покупателю разницу от стоимости товара, а через некоторое время с её карты были похищены 210 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Без осадков: прогноз погоды в Якутске на 22 августа
Ситуация с мелководьем на реке Лена остается сложной
В Якутске задержаны двое подозреваемых в сбыте наркотиков из СНГ
Национальный парк «Ленские столбы» получил федеральный статус
В Якутии тушат 3 лесных пожара
Водка за рулем: в Якутии многодетный отец не довез семью в целости и сохранности
В Якутии выявлен еще один случай заболевания открытой формой туберкулеза
В Якутии в результате ДТП погибла женщина
В Якутске перекроют холодную воду
Автопарк Якутска пополнился ещё 25 новыми автобусами
В Якутске наградили победителя народной премии «Гордость Якутии-2019» в номинации «Медицинский работник»
Ко Дню российского флага телебашня Якутска засияет триколором
В Якутии детям-сиротам не предоставили жилье
На одном из перекрестков Якутска с неработающим светофором машина сбила пешехода
Небольшой дождь: прогноз погоды в Якутске на 21 августа
#МойФлаг: все районы Якутии одновременно поднимут триколор