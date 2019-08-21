СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-21T11:24:11+03:00

Ситуация с авиасообщением в Олекминском районе наладилась.

Авиакомпания «Якутия» возобновила рейсы в Олекминск и обратно

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Ситуация с мелководьем на реке Лена остается сложной, вывоз пассажиров из Олекминска в столицу республики и обратно производится судами, которые могут ходить на небольшой глубине.

Сейчас перевозки до Олекминска и обратно осуществляются судном «Емельян Ярославский» на 70 мест. 20 августа судно отправилось из Якутска, обратный рейс уже из Олекминска планируется 23 августа.

Кроме того, ИП «Чайка» для перевозок пассажиров привлекло скоростное судно «Полесье» на 40 мест и увеличит частоту рейсов.

Между тем для произведения дноуглубительных работ на перекате «Плитка» уже работает земснаряд «Ленский-434», производительностью 450 кубов.

Ситуация с авиасообщением в Олекминском районе наладилась. 20 августа аэропорт «Олекминска» после трехдневного перерыва в работе из-за размокания взлетно-посадочной полосы встретил сразу несколько рейсов. С сегодняшнего дня авиакомпания «Якутия» будет выполнять рейсы по прежнему расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU