В Якутске задержаны двое подозреваемых в сбыте наркотиков из СНГ
В Якутске полицейские задержали двух подозреваемых в попытке незаконного сбыта синтетических наркотиков в крупном размере.
Во дворе одного из жилых домов по улице 50 лет Советской Армии задержана 24-летняя уроженка СНГ, у которой в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 30 полимерных пакетиков (общей массой около 2,5 граммов) с кристаллообразным веществом светлого цвета.
Установлено, что подозреваемая действовала от интернет-магазина и занималась приготовлением к распространению запрещенных веществ через «тайники».
Кроме того, возле дома по улице Мерзлотная обнаружен тайник с синтетическим наркотиком общим весом около 1,5 грамм, принадлежавший безработному 24-летнему уроженцу СНГ.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Наркодилерам грозит лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU