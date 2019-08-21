2019-08-21T10:59:27+03:00
Происшествия

В Якутске задержаны двое подозреваемых в сбыте наркотиков из СНГ

Изъяты синтетические наркотики общей массой около 4 граммов
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Наркодилерам грозит лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.Наркодилерам грозит лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.
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В Якутске полицейские задержали двух подозреваемых в попытке незаконного сбыта синтетических наркотиков в крупном размере.

Во дворе одного из жилых домов по улице 50 лет Советской Армии задержана 24-летняя уроженка СНГ, у которой в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 30 полимерных пакетиков (общей массой около 2,5 граммов) с кристаллообразным веществом светлого цвета.

Установлено, что подозреваемая действовала от интернет-магазина и занималась приготовлением к распространению запрещенных веществ через «тайники».

Кроме того, возле дома по улице Мерзлотная обнаружен тайник с синтетическим наркотиком общим весом около 1,5 грамм, принадлежавший безработному 24-летнему уроженцу СНГ.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Наркодилерам грозит лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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