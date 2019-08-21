СЕГОДНЯ 10:43 2019-08-21T10:43:37+03:00

В связи с повышением статуса в разы увеличился объем финансирования учреждения. Фото: ЯСИА

В этом году парк получит из федерального бюджета более 139 млн 800 тысяч рублей

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Национальный парк «Ленские столбы» получил федеральный статус и переходит в ведение минприроды России.

Директором нового федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Ленские столбы» назначен Аркадий Семенов, который руководил парком до получения федерального статуса с 2016 года.

Как отметил Аркадий Семенов, в связи с повышением статуса в разы увеличился объем финансирования учреждения.

– На 2019 год на создание федерального госучреждения «Ленские Столбы» из федерального бюджета предусмотрено более 139 млн 800 тысяч рублей. Для сравнения для содержания парка из республиканского бюджета ежегодно предусматривали 17 млн рублей, – сообщил директор.

Стоит отметить, что руководство Якутии занималось созданием национального парка «Ленские столбы» ещё с 90-х годов прошлого столетия.

ИСТОЧНИК KP.RU