2019-08-21T10:23:35+03:00
Недвижимость

В Якутии тушат 3 лесных пожара

Общая площадь природных пожаров – 698 911 га
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Дождливая погода благоприятно сказывается на лесопожарной обстановке.Дождливая погода благоприятно сказывается на лесопожарной обстановке.
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По данным на 21 августа, в республике тушат 3 лесных пожара, в том числе два действующих в Верхоянском и Среднеколымском районах. Локализован один пожар в Нюрбинском районе. Площадь, пройденная огнем, в зоне тушения составляет 182 га.

За прошедшие сутки ликвидировано 34 пожара в зонах обслуживания и контроля.

На труднодоступных землях лесного фонда под наблюдением находятся 90 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 698 911 га.

К тушению лесных пожаров привлекались 478 человек и 44 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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