2019-08-21T10:15:43+03:00
Происшествия

Водка за рулем: в Якутии многодетный отец не довез семью в целости и сохранности

Мать и 5-летняя дочь получили многочисленные травмы
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Водитель и трое детей 2, 3 и 8 лет не пострадали.Водитель и трое детей 2, 3 и 8 лет не пострадали.
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20 августа около 18 часов вечера 41-летний отец семейства с пятью пассажирами ехал на «Тойота Пробокс» из села Чакыр в село Мугудай Чурапчинского района, по ходу движения направо опрокинул автомобиль.

В результате ДТП п 40-летняя мать госпитализирована в больницу села Чурапча с сотрясением мозга и ушибами волосистой части головы, шейной области, надплечья. 5-летняя девочка получила закрытый перелом средней трети правой ключицы со смещением, ушиб мягких волосистой части головы.

Водитель и трое детей 2, 3 и 8 лет не пострадали. Никто в салоне не был пристегнут ремнем безопасности, в машине не было детского кресла.

Водитель, не имеющий прав, отказался от медосвидетельствования. Но его дети рассказали, что он несколько раз останавливался по пути, чтобы достать из багажника бутылку водки. На нарушителя составлены 6 административных протоколов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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