В Якутии в результате ДТП погибла женщина
34-летний водитель «Toyota Allion» гнал на высокой скорости по трассе «Вилюй» со стороны Мирного в Якутск и выехал на «встречку», опрокинув автомобиль слева в кювет на 999 км.
В результате ДТП водитель получил сотрясение мозга, рваную рану правой ушной раковины и правого колена. 33-летняя пассажирка отделалась закрытым подвывихом тела позвонка. А вторую 32-летнюю пассажирку спасти не удалось, женщина скончалась на месте происшествия. Она сидела на заднем пассажирском сидении, не пристегнутая ремнем безопасности.
Водитель сел за руль пьяным. За год он привлекался к административной ответственности за нарушение правила дорожного движения.
Со слов водителя и пострадавшей пассажирки следует, что они распивали алкогольные напитки в лесу в компании друзей.
Дорога, где произошло ДТП прямая, вид покрытия – асфальтобетон. Состояние дорожного полотна сухое, было темно. Проводится расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU