2019-08-21T08:33:54+03:00
Происшествия

В Якутии в результате ДТП погибла женщина

Пьяные друзья возвращались из вылазки в лес на высокой скорости
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Погибшая пассажирка не была пристегнута ремнем безопасности.Погибшая пассажирка не была пристегнута ремнем безопасности.
Изменить размер текста:

34-летний водитель «Toyota Allion» гнал на высокой скорости по трассе «Вилюй» со стороны Мирного в Якутск и выехал на «встречку», опрокинув автомобиль слева в кювет на 999 км.

В результате ДТП водитель получил сотрясение мозга, рваную рану правой ушной раковины и правого колена. 33-летняя пассажирка отделалась закрытым подвывихом тела позвонка. А вторую 32-летнюю пассажирку спасти не удалось, женщина скончалась на месте происшествия. Она сидела на заднем пассажирском сидении, не пристегнутая ремнем безопасности.

Водитель сел за руль пьяным. За год он привлекался к административной ответственности за нарушение правила дорожного движения.

Со слов водителя и пострадавшей пассажирки следует, что они распивали алкогольные напитки в лесу в компании друзей.

Дорога, где произошло ДТП прямая, вид покрытия – асфальтобетон. Состояние дорожного полотна сухое, было темно. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Без осадков: прогноз погоды в Якутске на 22 августа
40-летняя жительница Нерюнгри попалась на уловки мошенника
Ситуация с мелководьем на реке Лена остается сложной
В Якутске задержаны двое подозреваемых в сбыте наркотиков из СНГ
Национальный парк «Ленские столбы» получил федеральный статус
В Якутии тушат 3 лесных пожара
Водка за рулем: в Якутии многодетный отец не довез семью в целости и сохранности
В Якутии выявлен еще один случай заболевания открытой формой туберкулеза
В Якутске перекроют холодную воду
Автопарк Якутска пополнился ещё 25 новыми автобусами
В Якутске наградили победителя народной премии «Гордость Якутии-2019» в номинации «Медицинский работник»
Ко Дню российского флага телебашня Якутска засияет триколором
В Якутии детям-сиротам не предоставили жилье
На одном из перекрестков Якутска с неработающим светофором машина сбила пешехода
Небольшой дождь: прогноз погоды в Якутске на 21 августа
#МойФлаг: все районы Якутии одновременно поднимут триколор