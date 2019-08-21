В Якутии в результате ДТП погибла женщина

СЕГОДНЯ 08:33 2019-08-21T08:33:54+03:00

Пьяные друзья возвращались из вылазки в лес на высокой скорости

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34-летний водитель «Toyota Allion» гнал на высокой скорости по трассе «Вилюй» со стороны Мирного в Якутск и выехал на «встречку», опрокинув автомобиль слева в кювет на 999 км.

В результате ДТП водитель получил сотрясение мозга, рваную рану правой ушной раковины и правого колена. 33-летняя пассажирка отделалась закрытым подвывихом тела позвонка. А вторую 32-летнюю пассажирку спасти не удалось, женщина скончалась на месте происшествия. Она сидела на заднем пассажирском сидении, не пристегнутая ремнем безопасности.

Водитель сел за руль пьяным. За год он привлекался к административной ответственности за нарушение правила дорожного движения.

Со слов водителя и пострадавшей пассажирки следует, что они распивали алкогольные напитки в лесу в компании друзей.

Дорога, где произошло ДТП прямая, вид покрытия – асфальтобетон. Состояние дорожного полотна сухое, было темно. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU