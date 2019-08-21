В Якутске перекроют холодную воду

СЕГОДНЯ 07:07 2019-08-21T07:07:08+03:00

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По сообщению «Водоканала» Якутска, с 22 часов 22 августа до 6 часов 23 августа будет приостановлена подача холодной воды, в связи с врезкой запорной арматуры (водолиния «Ойунского»). Под отключение попадают: кварталы 11, 68, частично 10, ЯПАК, «Туймаада-Лизинг», микрорайон «Прометей», котельная Автодорожная 20.

С 22 часов 23 августа до 6 часов 24 августа будет приостановлена подача холодной воды, в связи с промывкой и дезинфекцией (водолиния «КП «Гимеин»» – «Водоузел «Птицефабрика»). Под отключение попадают: частный сектор по Сергеляхскому шоссе 4-8 км, Медцентр, «Швейцарский поселок».

Временные неудобства связаны с ремонтными работами.

ИСТОЧНИК KP.RU