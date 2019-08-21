2019-08-21T06:12:39+03:00
Недвижимость

Автопарк Якутска пополнился ещё 25 новыми автобусами

Маршрутные городские автобусы "ПАЗ" оснащены дополнительными ступеньками
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Новые маршрутные автобусы оборудованы багажником для школьных ранцев.Новые маршрутные автобусы оборудованы багажником для школьных ранцев.
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20 августа в Якутск прибыли 27 новых автобусов для пополнения автопарка муниципального предприятия "ЯПАК" и «Союз Авто». Помимо двух прибывших ранее "ЛиАЗов", город получил пять "КАВЗ" для муниципального автопредприятия и двадцать автобусов "ПАЗ" марки «Вектор» для частных перевозчиков.

Автобусы "КАВЗ" рассчитаны на 32 посадочных места для детей и 2 места для сопровождающих. Все сиденья оборудованы специальными ремнями безопасности. В задней части салона установлены стеллажи для ранцев. Автобусы оснащены кондиционером.

Новые автобусы "ПАЗ" для городских маршрутов рассчитаны на 23 посадочных места. В салоне у каждого ряда сидений размещены кнопки экстренной связи с водителем. Установлены багажники-полки для ранцев и дополнительные ступеньки для самых юных пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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