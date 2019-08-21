В Якутске наградили победителя народной премии «Гордость Якутии-2019» в номинации «Медицинский работник»
В народном голосовании премии «Гордость Якутии-2019» в номинации «Медицинский работник» врач-эндоскопист высшей категории с 35-летним стажем Роман Васильев набрал более 11 тысяч голосов.
Отличнику здравоохранения Якутии и члену лыжного клуба «Чысхаан» Роману Васильеву 64 года. Он работает заведующим эндоскопическим отделением Республиканской больницы №3 в столице республики.
Второе место занял заведующий урологическим отделением педиатрического центра РБ №1 Сергей Купряков, третье - врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации РБ №2 Василий Якушев.
В номинации «Медицинский работник» был побит рекорд народной активности за всю историю премии – только за двух финалистов отдано более 22 тысяч голосов.
ИСТОЧНИК KP.RU