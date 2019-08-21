В Якутске наградили победителя народной премии «Гордость Якутии-2019» в номинации «Медицинский работник»

СЕГОДНЯ 06:04 2019-08-21T06:04:44+03:00

В номинации «Медицинский работник» был побит рекорд народной активности за всю историю премии – только за двух финалистов отдано более 22 тысяч голосов. Фото: ЯСИА

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В народном голосовании премии «Гордость Якутии-2019» в номинации «Медицинский работник» врач-эндоскопист высшей категории с 35-летним стажем Роман Васильев набрал более 11 тысяч голосов.

Отличнику здравоохранения Якутии и члену лыжного клуба «Чысхаан» Роману Васильеву 64 года. Он работает заведующим эндоскопическим отделением Республиканской больницы №3 в столице республики.

Второе место занял заведующий урологическим отделением педиатрического центра РБ №1 Сергей Купряков, третье - врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации РБ №2 Василий Якушев.

В номинации «Медицинский работник» был побит рекорд народной активности за всю историю премии – только за двух финалистов отдано более 22 тысяч голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU