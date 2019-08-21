Ко Дню российского флага телебашня Якутска засияет триколором
Подсветка телебашни будет гореть с 21.30 до 1.00 часа
Бело-сине-красный флаг переместится на якутскую телебашню.Фото: ЯСИА
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22 августа ко Дню российского флага телебашня Якутска засияет цветами российского флага – белым, синим, красным.
Архитектурно художественную иллюминацию к празднику организует филиал РТРС «Республиканский передающий телевизионный и радиопередающий центр».
Мининноваций Якутии предлагает всем горожанам сфотографироваться на фоне телебашни и разместить фотографии в социальных сетях с хэштегами #мойфлаг #флагмоегогосударства #мойфлаг2019 #флагРоссии_Якутск
Подсветка телебашни будет включена с 21.30 до 1.00 часа.
ИСТОЧНИК KP.RU