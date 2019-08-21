Ко Дню российского флага телебашня Якутска засияет триколором

СЕГОДНЯ 04:32 2019-08-21T04:32:26+03:00

Подсветка телебашни будет гореть с 21.30 до 1.00 часа

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22 августа ко Дню российского флага телебашня Якутска засияет цветами российского флага – белым, синим, красным.

Архитектурно художественную иллюминацию к празднику организует филиал РТРС «Республиканский передающий телевизионный и радиопередающий центр».

Мининноваций Якутии предлагает всем горожанам сфотографироваться на фоне телебашни и разместить фотографии в социальных сетях с хэштегами #мойфлаг #флагмоегогосударства #мойфлаг2019 #флагРоссии_Якутск

Подсветка телебашни будет включена с 21.30 до 1.00 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU