В Якутии детям-сиротам не предоставили жилье

СЕГОДНЯ 04:03 2019-08-21T04:03:45+03:00

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Администрация Амгинского района по решению суда должна была в течение 5 дней предоставить жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Отдел судебных приставов возбудил 5 исполнительных листов в отношение администрации Амгинского района, вручив их лично главе района. В связи с тем, что требования документа о предоставлении жилья не были исполнены в установленный законом срок, с должника взыскан административный штраф на сумму 50 тысяч рублей по каждому исполнительному производству.

Административные штрафы в установленный законом срок оплачены. В адрес администрации района направлены требования о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU