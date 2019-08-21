В Якутии детям-сиротам не предоставили жилье
Администрация Амгинского района по решению суда должна была в течение 5 дней предоставить жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Отдел судебных приставов возбудил 5 исполнительных листов в отношение администрации Амгинского района, вручив их лично главе района. В связи с тем, что требования документа о предоставлении жилья не были исполнены в установленный законом срок, с должника взыскан административный штраф на сумму 50 тысяч рублей по каждому исполнительному производству.
Административные штрафы в установленный законом срок оплачены. В адрес администрации района направлены требования о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU