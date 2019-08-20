2019-08-20T11:26:12+03:00
Происшествия

На одном из перекрестков Якутска с неработающим светофором машина сбила пешехода

20-летняя девушка получила многочисленные ушибы
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Пострадавшая с утра пораньше навестила травмотолога.Пострадавшая с утра пораньше навестила травмотолога.Фото: Архив "КП"
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В Якутске водитель сбил 20-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло утром 19 августа на пешеходном переходе возле дома №138/5 на улице Лермонтова.

Как выяснилось, 47-летний водитель «Тойота Спринтер Кариб» сбил пешехода, переходившего дорогу по "зебре". Во время ДТП светофор не работал.

Пострадавшая госпитализирована с ушибами головы и коленного сустава, ей назначено амбулаторное лечение.

Со слов водителя, он подъехал к нерегулируемому пешеходному переходу на скорости 40 км/ч и не заметил, как человек переходит дорогу.

Мужчина был трезв. По факту ДТП проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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