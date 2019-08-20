МойФлаг: все районы Якутии одновременно поднимут триколор

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-20T10:59:57+03:00

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22 августа в Якутии пройдет патриотическая акция #МойФлаг, приуроченная к всероссийскому Дню государственного флага.

Напомним, 26 июля Международный олимпийский комитет направил в Россию приглашение для участия российских спортсменов в Олимпийских играх-2020 в Токио. Это означает, что они выступят под флагом своей страны, чего были лишены во время зимних Игр в Пхенчхане.

– В честь этого знаменательного события запущена патриотическая акция #МойФлаг, к которой присоединились известные спортсмены Якутии. Призыв поддержан общественностью, поэтому 22 августа в 10.00 наш триколор будет поднят на самой высокой точке Якутска — на территории ЯГРЭС-2. В это же время флаги взовьются во всех районах, — сообщил министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Степан Саргыдаев.

В этот день на площади Ленина состоится флешмоб, в ходе которого дети нарисуют флаг. На других площадях столицы Якутии также пройдут праздничные конкурсы и концерты. Вход в парк и музеи будет бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU