2019-08-20T09:35:46+03:00
Звезды

"Ночь кино": в историческом парке «Россия – Моя история» покажут якутские фильмы

Якутск присоединится к всероссийской акции
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В этот день будут работать и постоянные экспозиции парка.В этот день будут работать и постоянные экспозиции парка.
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24 августа в историческом парке «Россия – Моя история» пройдут мероприятия, посвященные Дню российского кино.

В рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь кино» музейный комплекс будет открыт с 10 до 21 часа.

Горожане и гости столицы смогут посетить уникальные выставки, показы российских и якутских фильмов, лекции об истории кинематографа. С расписанием мероприятия можно ознакомиться здесь.

Помимо экспозиций, посвященных кино можно будет увидеть выставку «Театр.doc», охватывающую период становления и развития профессионального театрального искусства под руководством первого якутского драматурга и первого директора Саха театра А.И. Софронова – Алампа.

В этот день будут работать и постоянные экспозиции парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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