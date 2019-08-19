«Zavod» возвращается в «ТАНЦЫ» на ТНТ

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-19T10:09:59+03:00

В 2015 году в шоу участвовала солистка студии «Zavod» Диана Егорова – Lil Di. Фото: ЯСИА

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24 августа на телеканале ТНТ стартует 6 сезон шоу «ТАНЦЫ», где на одной сцене вновь соберутся талантливые танцоры со всей России.

Студия современного танца «Zavod» возвращается в «ТАНЦЫ». На этот раз Якутию представят Айхал Дойду Рязанский, Александр Берзюков и Сергей Сидоров, сообщила руководитель «Zavod» в своей странице Instagram.

В 2015 году в шоу участвовала солистка студии «Zavod» Диана Егорова – Lil Di. 12-летняя исполнительница прошла несколько отборочных этапов, но затем покинула проект, сославшись на усталость. И теперь новые представители Якутии готовы взять реванш в самом крутом танцевальном шоу страны.

ИСТОЧНИК KP.RU