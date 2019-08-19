20 и 21 августа в Якутске перекроют холодную воду

СЕГОДНЯ 08:26 2019-08-19T08:26:27+03:00

Воды не будет в ночное время. Фото: ЯСИА

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С 22 часов 20 августа до 6 часов 21 августа будет приостановлена подача холодной воды в связи с врезкой запорной арматуры на водолинии «КП «Гимеин» – «Водоузел «Птицефабрика». Под отключение попадут частный сектор на 4-8 км Сергеляхского шоссе, Медцентр и «швейцарский поселок».

С 22 часов 21 августа до 6 часов 22 августа в связи с промывкой и дезинфекцией водолинии «Борисовка-1» будет приостановлена подача холодной воды. Под отключение попадают Борисовка-1, лечебно-реабилитационный центр РБ №3, санаторий Абырал, частный сектор по Сергеляхскому шоссе 11 и 12 км.

ИСТОЧНИК KP.RU