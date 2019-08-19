2019-08-19T07:33:08+03:00
Спорт

Якутяне завоевали серебро Чемпионата России по стрельбе из лука

Ещё два лучника из Якутии заняли 10 строчку в рейтинге
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Серебряные призеры уступили лучникам из Ямало-Ненецкого автономного округа.Серебряные призеры уступили лучникам из Ямало-Ненецкого автономного округа.
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Якутяне завоевали серебро Чемпионата России по стрельбе из лука, который прошел с 15 по 18 августа в Иркутске. На летний чемпионат приехали 192 спортсмена из 22 регионов страны.

В составе сборной Якутии лучший результат показали студентка 2-го курса училища олимпийского резерва им. Р.М. Дмитриева Дайаана Винокурова и тренер-преподаватель хангаласской ДЮСШ Павел Мартынов, которые завоевали серебряные медали в дисциплине «микст».

В борьбе за звание чемпионов России якутские лучники встретились со спортсменами из Ямало-Ненецкого автономного округа Викторией Бильжановой и Чингисом Ринчино. В решающем раунде Дайаана и Павел уступили соперникам всего лишь в одно очко, набрав по итогам финала 151 балл.

На стадии 1/8 финала сошла с дистанции участница Олимпийских игр в Лондоне Кристина Устинова, которая выступала в женском дивизионе в стрельбе из классического лука. В итоге она заняла 10-е место из 43 участниц. Якутянин Асим Павлов занял среди мужчин также 10-е место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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