2019-08-19T06:39:44+03:00
Наука

Девятиклассник из Якутска выиграл конкурс фантастических проектов НГУ

Тускул Иванов разработал идею более дешевого аналога спутниковой связи
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Преимущество такой системы Тускул видит в ее стоимости и долгом сроке эксплуатации.Преимущество такой системы Тускул видит в ее стоимости и долгом сроке эксплуатации.
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Девятиклассник Тускул Иванов из Якутска стал победителем конкурса фантастических проектов в летней школе учебно-научного центра Новосибирского государственного университета, которая проходит с 1 по 23 августа. Это уже вторая победа якутского школьника на конкурсе.

Тускул Иванов разработал идею более дешевого аналога спутниковой системы связи. Школьник предлагает построить новую систему в верхнем слое атмосферы — стратосфере. Для этого предполагается запустить туда объединенные в систему стратостаты, которые будут передавать сигналы связи. Преимущество такой системы Тускул видит в ее стоимости и долгом сроке эксплуатации: в отличие от спутника, который служит пять лет, стратостат в случае поломки можно вернуть на Землю, отремонтировать и отправить работать снова.

Это уже вторая победа школьника из Якутска на конкурсе фантастических проектов в НГУ. Прошлым летом первое место занял его проект солнечной электростанции на Крайнем Севере.

Всего в этом году ученики летней школы представили восемь проектов. Главные проблемы, волнующие школьников, — поиск новых источников энергии на Земле и защита окружающей среды.

Стоит отметить, ежегодный конкурс фантастических проектов проходит в летней школе НГУ с 1960-х годов. Идея конкурса состоит в том, что школьникам предлагается решить некую реальную проблему, используя фантастические средства. При этом авторы проектов в своих фантазиях должны постараться не выходить за рамки научных знаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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