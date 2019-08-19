В Якутии грабители сначала одолжили телефон, а потом вовсе отобрали
46-летний житель села Хатассы сообщил полиции Якутска о том, что двое неизвестных открыто похитили у него сотовый телефон.
Заявитель ждал автобус на остановке по улице Горького. На остановке к нему подсела пара и попросила телефон, чтобы сделать пару звонков. Потерпевший одолжил телефон, а после завершения разговоров забрал. Через некоторое время между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой один из новых знакомых ударил мужчину бутылкой по голове и выхватил телефон из рук. После злоумышленники скрылись.
Сотрудники полиции задержали 36-летнего ранее судимого за грабеж уроженца Олекминского района и его спутницу, 27-летнюю уроженку Хангаласского района. В ходе личного досмотра телефон изъяли.
Возбуждено уголовное дело за грабеж, из-за чего молодые люди рискуют сесть за решетку до 7 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU