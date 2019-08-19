2019-08-19T05:58:22+03:00
Происшествия

В Якутии грабители сначала одолжили телефон, а потом вовсе отобрали

Владелец мобильника был «отблагодарен» бутылкой по голове
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Одалживая телефон незнакомцам, мужчина не подозревал, что его ударят по голове бутылкой, чтобы ограбить.Одалживая телефон незнакомцам, мужчина не подозревал, что его ударят по голове бутылкой, чтобы ограбить.Фото: ЯСИА
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46-летний житель села Хатассы сообщил полиции Якутска о том, что двое неизвестных открыто похитили у него сотовый телефон.

Заявитель ждал автобус на остановке по улице Горького. На остановке к нему подсела пара и попросила телефон, чтобы сделать пару звонков. Потерпевший одолжил телефон, а после завершения разговоров забрал. Через некоторое время между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой один из новых знакомых ударил мужчину бутылкой по голове и выхватил телефон из рук. После злоумышленники скрылись.

Сотрудники полиции задержали 36-летнего ранее судимого за грабеж уроженца Олекминского района и его спутницу, 27-летнюю уроженку Хангаласского района. В ходе личного досмотра телефон изъяли.

Возбуждено уголовное дело за грабеж, из-за чего молодые люди рискуют сесть за решетку до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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