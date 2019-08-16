В Якутии бурый медведь забрел на базу полеводческой бригады, разгромил столовую и съел все продукты

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-16T10:25:28+03:00

Хозяин тайги вышел на территорию человека, за что поплатился жизнью.

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В Амгинском районе Якутии бурый медведь забрел на базу полеводческой бригады, разгромил столовую и съел все продукты. Инцидент произошел 15 августа на участке «Аллах», в 12 километрах от села Покровка.

Незваный гость разгромил столовую и уничтожил все запасы продуктов. По счастливой случайности, от лап хозяина тайги никто не пострадал.

Из-за угрозы жизни и здоровью членов бригады минэкологии Якутии разрешило затрелить косолапого.

ИСТОЧНИК KP.RU