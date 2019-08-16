2019-08-16T10:05:13+03:00
Происшествия

Ради пары бутылок пива житель Якутска пошел на разбой

28-летнему парню грозит до 10 лет колонии
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Все происходящее попало на видео.Все происходящее попало на видео.Фото: ЯСИА
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Ради пары бутылок пива 28-летний житель Якутска пошел на разбой. Преступление произошло сегодня ночью в магазине по улице Якова Потапова.

По словам продавца, после отказа продать ему спиртное среди ночи, мужчина потребовал две бутылки пива, угрожая девушке кухонным ножом. Получив желаемое, молодой человек скрылся. Все происходящее попало на видео.

Сотрудники полиции поймали злоумышленника «по горячим следам».

Теперь современный разбойник рискует отправится на нары на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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