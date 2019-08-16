Якутия - единственный регион, который представит в рамках ВЭФ фильмы собственного производства

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-16T09:39:37+03:00

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Якутия подготовила культурную программу Восточного экономического форума 2019 года.

3 сентября артисты из Якутии примут участие в торжественном открытии Восточного экономического форума. В частности, артисты театра коренных малочисленных народов Севера и музыканты оркестра «БалАнс» из Алдана станцуют флешмоб на базе «Улицы Дальнего Востока», где будут представлены все регионы. Также якутские артисты представят участникам и гостям Форума 20-минутную «визитку» Якутии и встретят гостей на территории павильона республики.

С 4 по 6 сентября в кинотеатре «Уссури» Владивостока состоятся показы фильмов «Надо мною солнце не садится», «Сааскы кэм. Детство, которого мы не знали», «Царь птица» и хоррора «Кулук хомус», в рамках «Дни якутского кино». Кроме Якутии, свои фильмы представит только Индия.

Традиционно в выставке «Улица Дальнего Востока» принимают участие субъекты Дальнего Востока, федеральные органы исполнительной власти. Для посетителей выставки пройдут ежедневные концерты и кинопоказы.

ИСТОЧНИК KP.RU