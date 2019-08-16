2019-08-16T06:48:52+03:00
Общество

Якутский блогер Антон Васильев провел «Урок Добра» малолетним правонарушителям

Подопечные центра временного содержания посетили цирк-шапито
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Ребята с интересом выслушали общественника и договорились сделать 5 добрых дел.Ребята с интересом выслушали общественника и договорились сделать 5 добрых дел.
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Блогер-общественник Антон Васильев провел «Урок Добра» мальчишкам, пребывающим в центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Якутии.

Антон Васильев рассказал детям о себе, о своем увлечении, как стал помогать людям и начал вести свой блог в соцсетях. Он подчеркнул, что всего можно добиться с помощью труда и честности. Ребята с интересом выслушали его рассказ и договорились сделать 5 добрых дел.

Общественник отметил, что в центре для ребят созданы все условия: удобные жилые комнаты, классы для занятий, полноценное питание, с ребятами работают специалисты, в том числе психолог и медики.

После беседы воспитанники центра посетили представление цирка-шапито «Радуга детства». Ребята остались довольны выступлением артистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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