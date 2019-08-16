2019-08-16T06:16:19+03:00
Политика

Главы Якутии и Крыма обсудили партнерство в сфере туризма

В перспективе стороны организуют акцию к 75-летию Победы на базе детских лагерей Крыма
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Глава Якутии акцентировал внимание на организацию детского отдыха в Крыму.Глава Якутии акцентировал внимание на организацию детского отдыха в Крыму.
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15 августа глава Якутии встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым в рамках рабочей поездки. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между регионами в сфере туризма.

– Крымчане готовы посмотреть на зимнюю Россию. Приглашаем якутских бизнесменов работать на территории Крыма. Мы готовы работать в части кооперации, усиления взаимодействия между предпринимательским сообществом и настроены на дальнейшее плодотворное сотрудничество, – сказал Сергей Аксенов.

Глава Якутии акцентировал внимание на организацию детского отдыха в Крыму. Он также предложил организовать на базе крымских лагерей акцию к 75-летию Великой Победы.

– Очень много наших земляков пали в Крыму во имя независимости нашей Родины, многие вернулись с ранениями. Это будет вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, – резюмировал глава Якутии.

Напомним, Якутия и республика Крым подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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