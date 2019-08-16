Главы Якутии и Крыма обсудили партнерство в сфере туризма
15 августа глава Якутии встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым в рамках рабочей поездки. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между регионами в сфере туризма.
– Крымчане готовы посмотреть на зимнюю Россию. Приглашаем якутских бизнесменов работать на территории Крыма. Мы готовы работать в части кооперации, усиления взаимодействия между предпринимательским сообществом и настроены на дальнейшее плодотворное сотрудничество, – сказал Сергей Аксенов.
Глава Якутии акцентировал внимание на организацию детского отдыха в Крыму. Он также предложил организовать на базе крымских лагерей акцию к 75-летию Великой Победы.
– Очень много наших земляков пали в Крыму во имя независимости нашей Родины, многие вернулись с ранениями. Это будет вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, – резюмировал глава Якутии.
Напомним, Якутия и республика Крым подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве в 2015 году.
ИСТОЧНИК KP.RU