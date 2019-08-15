2019-08-15T06:50:58+03:00
Здоровье

Минздрав Якутии: состояние пострадавших в ДТП в Нерюнгринском районе стабильно тяжелое

Один из молодых людей находится в крайне тяжелом состоянии
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Врачи нерюнгринской больницы борются за жизнь крайне тяжелого пациента.Врачи нерюнгринской больницы борются за жизнь крайне тяжелого пациента.
Изменить размер текста:

Четверо пострадавших в крупном ДТП, которое произошло на трассе «Лена» 13 августа, находятся в Нерюнгринской районной больнице.

Состояние троих пациентов оценивается врачами как стабильно тяжелое. Еще один молодой человек находится в крайне тяжелом состоянии, которое в динамике может измениться в любой момент. Все необходимые лечебные мероприятия проводятся в полном объеме, сообщил "КП в Якутии" пресс-секретарь республиканского минздрава Иван Борисов.

Смертельное ДТП произошло рано утром 13 августа в Нерюнгринском районе Якутии. При столкновении иномарки и большегруза погибли пять человек, еще четверо получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ветерану Великой Отечественной из Якутии исполнилось 100 лет
В Якутии отец-автомобилист сбил годовалого малыша во дворе собственного дома
Якутский бриллиант «Дух розы» станет одним из самых дорогих в мире
«Бизнес против коррупции»: в Якутии объявлен конкурс на лучший сценарий социального видеоролика
В Якутии мужчина зарезал жену на глазах у дочери
Вилюйский психоневрологический интернат на 150 мест будет достроен в 2021 году
В Якутске 18-летний водитель «поставил» вмятины сразу двум автомобилям
Небольшой дождь: прогноз погоды в Якутске
Минэкологии Якутии организовало проверку по факту появления «сгустков» на реке Вилюй
В Якутске 56-летняя женщина упала в автобусе при резком торможении
В Якутске к отопительному сезону готовятся не спеша
На улице Кузьмина в Якутске полицейские "накрыли" наркопритон
Количество жалоб жителей Якутска на грязную воду сократилось в два раза
По пути в Нерюнгри 58-летний водитель грузовика уснул за рулем
Учёные СВФУ получили патент в области электротехники
Телеканалы «Якутия 24» и НВК «Саха» теперь доступны круглосуточно
В Главпочтамте Якутска проходит акция «Отпуск без долгов»
В Якутске будут судить многодетную мать, которая присвоила почти 5 миллионов рублей
Мэрия Якутска проверила, куда расходуются деньги «Народного бюджета-2019"
Виновник аварии, в которой погибли три человека, осужден к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении
В Якутии тушат 14 лесных пожаров
Перед судом предстанет экс-сотрудник полиции Якутска, который «зарабатывал» на мигрантах
Арыйаан Тютрин встретится на ковре с действующим чемпионом мира по вольной борьбе
В Якутске собирают деньги на лечение 15-летней Полины Славянской, которая борется с нейрофибромотозом
Завтра в столице Якутии сохранится тёплая погода
Якутянин изготовил гашишное масло из дикорастущей конопли
Якутские легкоатлетки вошли в «десятку» лучших участников забегов в Санкт-Петербурге и на Байкале