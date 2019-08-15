Минздрав Якутии: состояние пострадавших в ДТП в Нерюнгринском районе стабильно тяжелое

СЕГОДНЯ 06:50 2019-08-15T06:50:58+03:00

Один из молодых людей находится в крайне тяжелом состоянии

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Четверо пострадавших в крупном ДТП, которое произошло на трассе «Лена» 13 августа, находятся в Нерюнгринской районной больнице.

Состояние троих пациентов оценивается врачами как стабильно тяжелое. Еще один молодой человек находится в крайне тяжелом состоянии, которое в динамике может измениться в любой момент. Все необходимые лечебные мероприятия проводятся в полном объеме, сообщил "КП в Якутии" пресс-секретарь республиканского минздрава Иван Борисов.

Смертельное ДТП произошло рано утром 13 августа в Нерюнгринском районе Якутии. При столкновении иномарки и большегруза погибли пять человек, еще четверо получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU