Минздрав Якутии: состояние пострадавших в ДТП в Нерюнгринском районе стабильно тяжелое
Четверо пострадавших в крупном ДТП, которое произошло на трассе «Лена» 13 августа, находятся в Нерюнгринской районной больнице.
Состояние троих пациентов оценивается врачами как стабильно тяжелое. Еще один молодой человек находится в крайне тяжелом состоянии, которое в динамике может измениться в любой момент. Все необходимые лечебные мероприятия проводятся в полном объеме, сообщил "КП в Якутии" пресс-секретарь республиканского минздрава Иван Борисов.
Смертельное ДТП произошло рано утром 13 августа в Нерюнгринском районе Якутии. При столкновении иномарки и большегруза погибли пять человек, еще четверо получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU