В Якутске 18-летний водитель «поставил» вмятины сразу двум автомобилям

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-14T14:25:14+03:00

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В Якутске произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Около 2-х часов дня 18-летний водитель «Тойота Премио», проезжая по улице Можайского в сторону улицы Пилотов, не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущей «Тойоты Альтеза». Далее после столкновения с автомобилем, наехал ещё на автомашину «Тойота Ланд Крузер Прадо», причинив поломки.

В результате ДТП, пострадали 21-летняя пассажирка «Тойоты Альтеза» и 56-летняя пассажирка «Тойоты Премио». Обе сидели в автомашинах, не пристегнутые ремнями безопасности.

18-летний водитель рассказал сотрудникам ГИБДД, что, когда он ехал со скоростью примерно 80 км/ч, не успел вовремя среагировать и нажать на тормоз.

ИСТОЧНИК KP.RU