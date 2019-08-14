Учёные СВФУ получили патент в области электротехники
Устройство позволит оперативно определять местоположения повреждений кабеля или в сетевом интерфейсе
Простота конструкции и использования позволит удешевить и ускорить диагностику.
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В Северо-Восточном федеральном университете запатентовали устройство проверки контактов сетевого интерфейса стандарта RJ-45. Устройство позволит оперативно определять местоположения повреждений кабеля или в сетевом интерфейсе. Кроме того, простота конструкции и использования позволит удешевить и ускорить диагностику.
Устройство проверки контактов сетевого интерфейса стандарта RJ-45 содержит микроконтроллер. Он запрограммирован на подачу импульса и измерение уровня сигнала на измеряемой жиле тестируемого кабеля.
Модель относится к области электротехники и может быть использована в телекоммуникационных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU