2019-08-14T09:12:09+03:00
Наука

Учёные СВФУ получили патент в области электротехники

Устройство позволит оперативно определять местоположения повреждений кабеля или в сетевом интерфейсе
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Простота конструкции и использования позволит удешевить и ускорить диагностику.Простота конструкции и использования позволит удешевить и ускорить диагностику.
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В Северо-Восточном федеральном университете запатентовали устройство проверки контактов сетевого интерфейса стандарта RJ-45. Устройство позволит оперативно определять местоположения повреждений кабеля или в сетевом интерфейсе. Кроме того, простота конструкции и использования позволит удешевить и ускорить диагностику.

Устройство проверки контактов сетевого интерфейса стандарта RJ-45 содержит микроконтроллер. Он запрограммирован на подачу импульса и измерение уровня сигнала на измеряемой жиле тестируемого кабеля.

Модель относится к области электротехники и может быть использована в телекоммуникационных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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