В Якутии тушат 14 лесных пожаров

СЕГОДНЯ 05:12 2019-08-14T05:12:33+03:00

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По данным на 14 августа, в республике тушат 14 лесных пожаров, из них: действующих – 8, локализовано 6 пожаров. В Сунтарском районе зарегистрированы 4, Нюрбинском – 3, Олёкминском и Нерюнгринском – 2, Верхоянском, Алданском, Ленском – по одному пожару. За сутки ликвидирован 1 пожар в Ленском районе.

На труднодоступных землях лесного фонда находятся под наблюдением с космоса 105 термоточек. Общая площадь природных пожаров в зоне контроля – 879 977 га.

К тушению пожаров привлекались 621 человек, в том числе 190 местных жителей, задействованы 42 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU