2019-08-13T11:11:09+03:00
Происшествия

Якутянин изготовил гашишное масло из дикорастущей конопли

За производство и сбыт наркотиков подозреваемому грозит уголовный срок до 8 лет
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Вес изъятого наркотического вещества составил 1,491 грамм.Вес изъятого наркотического вещества составил 1,491 грамм.
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38-летний житель Намского района подозревается в сбыте наркотического вещества - гашишного масла. Установлено, что подозреваемый собрал дикорастущую коноплю и, находясь в лесу возле свалки, изготовил наркотик. После этого злоумышленник предложил двум своим знакомым попробовать изготовленную смесь, чтобы потом заработать на продаже. Вес изъятого наркотического вещества составил 1,491 грамм. Возбуждено уголовное дело за незаконное производство, и сбыт наркотиков. Горе-наркодилер рискует пробыть в местах, не столь отдалённых сроком от четырёх до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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