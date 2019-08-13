«От -60 до +40 градусов по Цельсию»: В Якутске открылась выставка Ирины Мекумяновой

СЕГОДНЯ 05:26 2019-08-13T05:26:59+03:00

По возвращению из Польши художница представила более 70 новых работ

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Ирина Мекумянова, член Союза художников России, в честь своего 50-летнего юбилея и возвращения из Польши организовала в выставочном зале Национального художественного музея выставку «От -60 до +40 градусов по Цельсию», где представила более 70 работ.

Ирина Мекумянова два года назад уехала жить в польский город Гданьск, где продолжала писать картины. Тоска по родине не покидала ее, и в результате она создала целую серию работ, посвящённых Якутии.

Стоит отметить, что произведения художницы находятся в частных коллекциях США, Канады, Бельгии, Франции, Китая, Южной Кореи, Японии и Польши.

Выставка продлится до 30 августа по адресу Кирова, 12, 2 этаж (НХМ). Кроме того, каждые вторник и четверг здесь будут проводиться мастер-классы по бумажной пластике и технике акварель.

ИСТОЧНИК KP.RU