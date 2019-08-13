2019-08-13T05:00:06+03:00
Общество

Школы Якутска «штурмуют» почти 5 тысяч первоклассников

Мэрия Якутска старается зачислить детей в те школы, которые находятся в шаговой доступности от их дома
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В связи с дефицитом школьных мест в Городской классической гимназии, школе №17, Саха гимназии, ЯГНГ были предусмотрены дополнительные классы.В связи с дефицитом школьных мест в Городской классической гимназии, школе №17, Саха гимназии, ЯГНГ были предусмотрены дополнительные классы.Фото: ЯСИА
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В этом году школы Якутска «штурмуют» почти пять тысяч первоклассников.

Со слов вице-мэра по социальным вопросам Натальи Степановой, количество выпускников детских садов составило – 4 896. Кроме того, учитывается приток населения в столицу из других районов республики, сообщает ЯСИА.

В связи с дефицитом школьных мест в Городской классической гимназии, школе №17, Саха гимназии, ЯГНГ были предусмотрены дополнительные классы.

– Часто получается так, что один ребенок может быть зачислен в несколько школ одновременно. Отдел мониторинга качества образования ежегодно занимается сверкой списков. На сегодня мы смогли освободить 20 школьных мест. Проверка и другие мероприятия будут проходить вплоть до 5 сентября — дня окончания приемной кампании, — заявила заместитель мэра.

Степанова подчеркнула, что администрация Якутска рассчитывает на стопроцентное зачисление детей в первые классы на закрепленной территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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