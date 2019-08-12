2019-08-12T06:54:01+03:00
Политика

Новые кадровые назначения мэрии Якутска

Стали известны имена трёх подразделений окружной администрации
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Передовые специалисты Якутии заняли посты руководителей подразделений администрации Якутска.Передовые специалисты Якутии заняли посты руководителей подразделений администрации Якутска.Фото: ЯСИА
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Глава Якутска Сардана Авксентьева объявила о новых кадровых назначениях в структурных подразделениях окружной администрации.

Руководителем МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» назначен Егинов Айаал Анатольевич, ранее руководивший дирекцией по газификации сельских населённых пунктов «Стройсельгазификация». Состоит в «первой сотне» резерва управленческих кадров Республики Саха (Якутия).

Петров Юрий Ильич назначен руководителем управления взаимодействия с правоохранительными органами окружной администрации, имеет стаж работы в правоохранительных органах более 26 лет.

Попова Надежда Николаевна назначена руководителем управления кадров. С 2000 года работала юристом и в сфере управления на разных должностях государственной и муниципальной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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