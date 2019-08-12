Якутянин выступит перед Владимиром Путиным на международном турнире по профессиональному боевому самбо «ПЛАТФОРМА S-70»

СЕГОДНЯ 05:37 2019-08-12T05:37:46+03:00

Турнир в прямом эфире будут транслировать на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец» в 3 часа ночи 15 августа по якутскому времени.

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14 августа в Сочи пройдет десятый международный турнир по профессиональному боевому самбо «ПЛАТФОРМА S-70», на котором традиционно будет присутствовать президент России Владимир Путин. Сборная России и сборная мира сойдутся в 11 поединках, чтобы побороться за чемпионский титул. Якутию на чемпионате представит боец из Якутска Борис Фёдоров, победитель и участник турниров по современному панкратиону MFP и King FC, на счету которого 7 побед и 1 поражение в профессиональных боях. Его соперником станет опытный файтер из Бразилии, чемпион промоушена Shooto по смешанным единоборствам Леонардо Лимбергер.

Турнир в прямом эфире будут транслировать на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец» в 3 часа ночи 15 августа по якутскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU