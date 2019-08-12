В Якутии уроженку Амурской области будут судить за организацию проституции
Обвиняемая «завозила» девушек в Нерюнгри с 2017 года
Уроженки Амурской области занимались проституцией в Нерюнгри с 2017 года.Фото: ЯСИА
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Прокурор Нерюнгри утвердил обвинительное постановление по уголовному делу в отношении уроженки Амурской области. Она обвиняется в деянии, направленном на организацию занятия проституцией другими лицами. Обвиняемая с 2017 по 2019 годы подыскивала в Интернете девушек из Амурской области, готовых торговать своим телом в Нерюнгринском районе, и давала им дальнейшие указания на месте «работы».
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU