2019-08-12T04:56:23+03:00
Происшествия

В Якутии уроженку Амурской области будут судить за организацию проституции

Обвиняемая «завозила» девушек в Нерюнгри с 2017 года
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Уроженки Амурской области занимались проституцией в Нерюнгри с 2017 года.Уроженки Амурской области занимались проституцией в Нерюнгри с 2017 года.Фото: ЯСИА
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Прокурор Нерюнгри утвердил обвинительное постановление по уголовному делу в отношении уроженки Амурской области. Она обвиняется в деянии, направленном на организацию занятия проституцией другими лицами. Обвиняемая с 2017 по 2019 годы подыскивала в Интернете девушек из Амурской области, готовых торговать своим телом в Нерюнгринском районе, и давала им дальнейшие указания на месте «работы».

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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