В Якутии молодые люди так «упились» весельем, что не заметили фонарный столб

СЕГОДНЯ 12:36 2019-08-11T12:36:32+03:00

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В квартале «Энергетик» города Нюрба 26-летний водитель «Toyota Camry» врезался в уличный фонарь, в результате чего автомобиль опрокинулся в кювет. В момент ДТП в салоне находились водитель и четверо пассажиров – все молодые люди от 24 до 27 лет пьяные. Трое из них и сам водитель получили травмы. 23-летняя девушка получила множественный закрытый перелом рёбер и перелом позвоночника, а также пневмоторакс лёгкого. Со слов участников аварии, накануне они отмечали встречу друзей и пили пиво. Под утра компания решила выдвинуться в Нюрбу, чтобы забрать ещё одного товарища. Но до места назначения молодые люди не доехали. Водителю, не имеющему прав, придётся отвечать не только за нетрезвую езду и совершение ДТП, но и за ремонт фонаря и тяжкий вред здоровью пассажирки.

ИСТОЧНИК KP.RU