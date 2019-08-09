2019-08-09T06:02:38+03:00
Общество

Проводится конкурс лучших общественных инициатив к 100-летию образования ЯАССР

Заявки на участие принимаются до 1 октября
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Заявки на участие принимаются в бумажном виде и на электронном носителе непосредственно в министерстве или посредством почтовой связи по адресу: 677011, Якутск, пр. Ленина, 30, каб. 411 до 1 октября 2019 года.Заявки на участие принимаются в бумажном виде и на электронном носителе непосредственно в министерстве или посредством почтовой связи по адресу: 677011, Якутск, пр. Ленина, 30, каб. 411 до 1 октября 2019 года.
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В Минмолодёжи Якутии начался приём заявок на конкурс лучших общественных инициатив к 100-летию образования ЯАССР.

Участниками конкурса могут быть граждане, некоммерческие организации и муниципальные образования, у которых уже есть реализованная общественная инициатива к 100-летию образования Якутской АССР в сфере социально-экономического развития республики, государственного и муниципального управления.

Заявки на участие принимаются в бумажном виде и на электронном носителе непосредственно в министерстве или посредством почтовой связи по адресу: 677011, Якутск, пр. Ленина, 30, каб. 411 до 1 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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