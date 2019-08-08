2019-08-08T11:29:41+03:00
Недвижимость

Кратковременные дожди: прогноз погоды в Якутии

В столице небольшой дождь, днём до +23°С
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В республике пройдут дожди.В республике пройдут дожди.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В Якутске 9 августа днём небольшой кратковременный дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью с 8 по 9 августа +12+14, днём +21+23°С.

10-11 августа в центральных районах, а также на юге, северо-востоке, 11 августа и на западе республики местами небольшие и умеренные кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром до 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +9+14, при прояснении +2+7, днем +18+23, при дожде +13+18°С. На западе, севере +21+26, на юге местами до +30, на побережье +7+12°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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